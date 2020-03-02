В Екатеринбурге депутат, вернувшийся из Италии, ушел на карантин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Депутат гордумы Депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев, вернувшийся из Италии, закрыл себя на карантин по коронавирусу.

Ростуризм на прошлой неделе после информации от Роспотребнадзора о росте числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Италии, Республике Корея и Иране рекомендовал туристам по возможности воздержаться от посещения этих стран до стабилизации эпидемиологической обстановки. Затем Ростуризм выпустил рекомендацию туроператорам и турагентам приостановить продажи по этим трем странам.

Ранее спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин предложил отправить на карантин вице-мэра Екатеринбурга Екатерину Куземку и группу других чиновников, вернувшихся из Италии. В мэрии сочли это шуткой.

"Я отменяю все встречи, отказываюсь от посещения массовых мероприятий. На две недели точно. До 15 марта. Работаю дома. С руководством думы я это согласовал. И был поддержан, тем более, что сегодня именно дума и депутаты, а не администрация, более жестко ставит вопрос о профилактике, о мерах предосторожности", - написал Киселев на своей странице в Facebook.

По его словам, он также попросил медиков, чтобы у него взяли анализы на вирус.

"Попросил сам, изъявил желание добровольно. Ответ: это функция не медиков, а Роспотребнадзора. То есть нужно специальное решение федерального Роспотребнадзора, чтобы у простого гражданина, прибывшего из Италии, взяли анализы. А Италии на момент моего обращения не было в списке стран, по которым идет работа. Были Китай, Иран, Южная Корея", - рассказал депутат.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.