В МИД Китая прокомментировали подписание соглашения США и "Талибана"

Мулла Абдул Гани Барадар, глава делегации талибов, и Залмай Халилзад, посланник США по вопросам мира в Афганистане, после подписания соглашения в Дохе, Катар

Мулла Абдул Гани Барадар, глава делегации талибов, и Залмай Халилзад, посланник США по вопросам мира в Афганистане, после подписания соглашения в Дохе, Катар

ПЕКИН, 2 мар – РИА Новости. Пекин приветствует подписанное Пекин приветствует подписанное США и радикальным движением "Талибан" соглашение о мире, надеется, что стороны воспользуются этой возможностью для продвижения процесса афганского урегулирования, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.

"Китай приветствует подписание соглашения между США и афганским (радикальным - ред.) движением "Талибан", мы считаем, что это соглашение важно для политического урегулирования афганского вопроса. Китай решительно поддерживает всесторонний, всеобъемлющий и инклюзивный процесс мирного урегулирования и примирения, осуществляемый под руководством афганцев", - заявил дипломат.

Он добавил, что "находящиеся в Афганистане иностранные войска должны покинуть страну упорядоченно, придерживаясь ответственного отношения, чтобы обеспечить плавный переход и избежать вакуума в сфере безопасности, а также не допустить, чтобы террористические группировки укрепили свои позиции в Афганистане".

По его словам, международное сообщество должно продолжить поддерживать процесс мирного восстановления страны, и активно в нем участвовать.

"Мы призываем "Талибан" и все стороны в Афганистане воспользоваться этой возможностью и как можно скорее начать межафганские переговоры, чтобы обсудить политические условия и механизмы в области безопасности, которые были бы приемлемыми для всех", - указал он.

Китай , добавил он, готов продолжить работать совместно со всем международным сообществом, оказывать помощь и поддержку продвижению процесса мирного урегулирования в Афганистане.

В минувшую субботу на торжественной церемонии в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными. США обязались сократить численность военнослужащих в этой стране до 8,6 тысячи.