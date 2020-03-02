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В МИД Китая прокомментировали подписание соглашения США и "Талибана"
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РИА Новости

В МИД Китая прокомментировали подписание соглашения США и "Талибана"

11:03 02.03.2020
2021
© REUTERS / Ibraheem al OmariМулла Абдул Гани Барадар, глава делегации талибов, и Залмай Халилзад, посланник США по вопросам мира в Афганистане, после подписания соглашения в Дохе, Катар
Мулла Абдул Гани Барадар, глава делегации талибов, и Залмай Халилзад, посланник США по вопросам мира в Афганистане, после подписания соглашения в Дохе, Катар
© REUTERS / Ibraheem al Omari
Мулла Абдул Гани Барадар, глава делегации талибов, и Залмай Халилзад, посланник США по вопросам мира в Афганистане, после подписания соглашения в Дохе, Катар
ПЕКИН, 2 мар – РИА Новости. Пекин приветствует подписанное США и радикальным движением "Талибан" соглашение о мире, надеется, что стороны воспользуются этой возможностью для продвижения процесса афганского урегулирования, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.
"Китай приветствует подписание соглашения между США и афганским (радикальным - ред.) движением "Талибан", мы считаем, что это соглашение важно для политического урегулирования афганского вопроса. Китай решительно поддерживает всесторонний, всеобъемлющий и инклюзивный процесс мирного урегулирования и примирения, осуществляемый под руководством афганцев", - заявил дипломат.
Флаг Ирана
Вчера, 11:57
В МИД Ирана прокомментировали подписание соглашения США и "Талибана"
Он добавил, что "находящиеся в Афганистане иностранные войска должны покинуть страну упорядоченно, придерживаясь ответственного отношения, чтобы обеспечить плавный переход и избежать вакуума в сфере безопасности, а также не допустить, чтобы террористические группировки укрепили свои позиции в Афганистане".
По его словам, международное сообщество должно продолжить поддерживать процесс мирного восстановления страны, и активно в нем участвовать.
"Мы призываем "Талибан" и все стороны в Афганистане воспользоваться этой возможностью и как можно скорее начать межафганские переговоры, чтобы обсудить политические условия и механизмы в области безопасности, которые были бы приемлемыми для всех", - указал он.
Китай, добавил он, готов продолжить работать совместно со всем международным сообществом, оказывать помощь и поддержку продвижению процесса мирного урегулирования в Афганистане.
Американские военные на юго-востоке Афганистана
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США планируют пересмотреть санкции против "Талибана"
В минувшую субботу на торжественной церемонии в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными. США обязались сократить численность военнослужащих в этой стране до 8,6 тысячи.
В тексте заключенного между США и талибами соглашения указывалось, что "межафганский диалог с участием движения "Талибан" и правительства запланирован на 10 марта, до этого времени правительство (Афганистана - ред.) и США должны освободить 5 тысяч пленных талибов, а движение "Талибан" - 1 тысячу пленных". Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье заявил, что Кабул не брал на себя обязательств по освобождению пленных талибов, и "этот вопрос может стать частью межафганских переговоров, но никак не их условием".
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МИД КНРАфганистанКитайТалибанСШАВ мире
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