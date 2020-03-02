В Берлине подтвердили первый случай заражения коронавирусом

БЕРЛИН, 2 мар — РИА Новости. Главное управление здравоохранения новым типом коронавируса в немецкой столице. Главное управление здравоохранения Берлина подтвердило первый случай зараженияв немецкой столице.

"Инфицированный является молодым человеком, проживающим в районе Митте. Его состояние стабильное. Он изолирован в клинике Шарите, за ним ведется наблюдение", — говорится в пресс-релизе.

Власти выявили десять человек, которые контактировали с заболевшим. Речь идет как о берлинцах, так и о жителях региона Северный Рейн — Вестфалия. Все они находятся под домашним карантином и будут проверены на наличие вируса, власти продолжают искать других возможных контактных лиц.

Заболевший был накануне доставлен в пункт первой помощи Шарите. Власти также выявили сотрудников медучерждения, контактировавших с ним, и связались с ними. Сам пункт первой помощи, куда изначально доставили больного, временно не работает.

По состоянию на воскресенье, 1 марта, в Германии было подтверждено 129 случаев коронавируса. Таким образом, пациент в Берлине стал 130-м зараженным. Коронавирус зафиксирован в десяти федеральных землях ФРГ из 16.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.