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В Берлине подтвердили первый случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Берлине подтвердили первый случай заражения коронавирусом

10:56 02.03.2020 (обновлено: 11:08 02.03.2020)
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© AP Photo / Martin MeissnerБольница в Германии
Больница в Германии
© AP Photo / Martin Meissner
Больница в Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 2 мар — РИА Новости. Главное управление здравоохранения Берлина подтвердило первый случай заражения новым типом коронавируса в немецкой столице.
"Инфицированный является молодым человеком, проживающим в районе Митте. Его состояние стабильное. Он изолирован в клинике Шарите, за ним ведется наблюдение", — говорится в пресс-релизе.
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Власти выявили десять человек, которые контактировали с заболевшим. Речь идет как о берлинцах, так и о жителях региона Северный Рейн — Вестфалия. Все они находятся под домашним карантином и будут проверены на наличие вируса, власти продолжают искать других возможных контактных лиц.
Заболевший был накануне доставлен в пункт первой помощи Шарите. Власти также выявили сотрудников медучерждения, контактировавших с ним, и связались с ними. Сам пункт первой помощи, куда изначально доставили больного, временно не работает.
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По состоянию на воскресенье, 1 марта, в Германии было подтверждено 129 случаев коронавируса. Таким образом, пациент в Берлине стал 130-м зараженным. Коронавирус зафиксирован в десяти федеральных землях ФРГ из 16.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.
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Распространение нового коронавирусаХубэйВОЗКитайУханьБерлин (город)В мире
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