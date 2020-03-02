Калининградский губернатор покинул Instagram на время Великого поста

"Вернусь в Инстаграм через 7 недель. Директ зачищен. Прошу меня простить, отвечать всем не успеваю", - написал Алиханов на своей странице в Instagram, снабдив сообщение хештегом #тишина.

Губернатор отметил, что обращаться по всем вопросам в Instagram можно на официальные страницы областного правительства и администрации Калининграда. Традицию временно покидать соцсети глава региона ввел еще в прошлом году с начала православного Великого поста.