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СК завел уголовное дело в отношении украинских полицейских
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РИА Новости

СК завел уголовное дело в отношении украинских полицейских

10:45 02.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ
Здание Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Здание Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Возбуждение в Крыму уголовного дела против нынешнего депутата Верховной Рады Украины Ахтема Чийгоза привело к возбуждению еще двух уголовных дел – на Украине и затем снова в России, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Первое уголовное дело было возбуждено вскоре присоединения Крыма к России. Тогдашний прокурор Крыма Наталья Поклонская инициировала дело в отношении одного из лидеров запрещенного в России "Меджлиса крымско-татарского народа" Ахтема Чийгоза по обвинению в организации беспорядков у стен крымского парламента.
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В итоге суд его признал виновным и приговорил к восьми годам колонии. Позднее Чийгоз был помилован президентом России Владимиром Путиным по обращению духовного лидера крымских татар Эмирали Аблаева.
В феврале этого года, по данным СК РФ, Национальная полиция Украины и прокуратура Автономной Республики Крым (базируется в Херсоне) инициировали уголовное преследование трех российских следователей, которые вели дело Чийгоза.
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Так, замначальника главного управления Национальной полиции в Крыму Сергей Пантелеев "при отсутствии каких-либо доказательств" обвинил российских следователей "в совершении особо тяжкого преступления – нарушении законов и обычаев войны".
"[В этой связи] в СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников украинских правоохранительных органов по статье "Незаконное привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности"", - сказала Петренко.
По ее мнению, действия украинских правоохранительных органов "противоречат не только закону, но и здравому смыслу", а сам факт существования на Украине прокуратуры и полиции "по Крыму" "носит лишь провокационный характер".
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
12 ноября 2019, 12:53
СБУ Украины открыла два уголовных дела против Владимира Соловьева
3750011
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Ахтем ЧийгозЭмирали АблаевНаталья ПоклонскаяСледственный комитет России (СК РФ)Верховная Рада УкраиныРоссияУкраинаПроисшествия
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