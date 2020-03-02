СК завел уголовное дело в отношении украинских полицейских

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Возбуждение в Возбуждение в Крыму уголовного дела против нынешнего депутата Верховной Рады Украины Ахтема Чийгоза привело к возбуждению еще двух уголовных дел – на Украине и затем снова в России, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Первое уголовное дело было возбуждено вскоре присоединения Крыма к России. Тогдашний прокурор Крыма Наталья Поклонская инициировала дело в отношении одного из лидеров запрещенного в России "Меджлиса крымско-татарского народа" Ахтема Чийгоза по обвинению в организации беспорядков у стен крымского парламента.

В итоге суд его признал виновным и приговорил к восьми годам колонии. Позднее Чийгоз был помилован президентом России Владимиром Путиным по обращению духовного лидера крымских татар Эмирали Аблаева.

В феврале этого года, по данным СК РФ, Национальная полиция Украины и прокуратура Автономной Республики Крым (базируется в Херсоне) инициировали уголовное преследование трех российских следователей, которые вели дело Чийгоза.

Так, замначальника главного управления Национальной полиции в Крыму Сергей Пантелеев "при отсутствии каких-либо доказательств" обвинил российских следователей "в совершении особо тяжкого преступления – нарушении законов и обычаев войны".

"[В этой связи] в СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников украинских правоохранительных органов по статье "Незаконное привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности"", - сказала Петренко.