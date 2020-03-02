В Бельгии подтвердили третий случай заболевания коронавирусом

БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Третий случай коронавируса подтвержден в Третий случай коронавируса подтвержден в Бельгии - у жительницы Брюсселя, недавно вернувшейся из Милана, сообщает в понедельник сайт RTL.

Женщина, приехавшая из Италии с симптомами простуды, была отправлена домой на карантин. Позднее пришли подтверждающие вирус результаты анализов. "Были приняты все меры, чтобы она избежала контактов с другими людьми", - заявила министр здравоохранения Валлонского региона Бельгии Кристи Морреаль.

Накануне бельгийские СМИ сообщили о втором случае заражения коронавирусом. Пациент из Антверпена недавно вернулся из Франции и заболел уже дома, в связи с чем медики не смогли своевременно обеспечить карантин. В настоящее время власти устанавливают круг лиц, с которыми мог общаться в последние несколько дней житель Антверпена.

Кроме того, по данным СМИ, еще по меньшей мере два человека, у которых впоследствии в других странах был подтвержден коронавирус, проезжали ранее через бельгийскую территорию.

Первый случай заболевания коронавирусом был зафиксирован в Бельгии в начале февраля у пациента, вывезенного в разгар эпидемии из китайского Уханя и помещенного в карантин. Он излечился и уже покинул больницу.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.