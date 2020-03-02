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Cиловики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
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РИА Новости

Cиловики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

10:33 02.03.2020
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© AP Photo / Vitali KomarВоеннослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР
Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР
© AP Photo / Vitali Komar
Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Украинские силовики 15 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В представительстве ДНР в СЦКК 1 марта заявили о 22 нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 15 раз", - сказал представитель ведомства.
Представитель ДНР в СЦКК добавил, что по территории республики было выпущено 33 мины калибром 82 миллиметра. При обстрелах также применялось стрелковое вооружение и гранатометы.
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9 декабря 2019, 21:34
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