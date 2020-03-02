Cиловики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР. Архивное фото

Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР

© AP Photo / Vitali Komar Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР

ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Украинские силовики 15 раз нарушили перемирие в Украинские силовики 15 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В представительстве ДНР в СЦКК 1 марта заявили о 22 нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 15 раз", - сказал представитель ведомства.