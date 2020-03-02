Cиловики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Украинские силовики 15 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В представительстве ДНР в СЦКК 1 марта заявили о 22 нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 15 раз", - сказал представитель ведомства.
Представитель ДНР в СЦКК добавил, что по территории республики было выпущено 33 мины калибром 82 миллиметра. При обстрелах также применялось стрелковое вооружение и гранатометы.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения