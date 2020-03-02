Российские миллиардеры с начала года потеряли почти $30 миллиардов

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В общей сложности состояние самых богатых россиян с начала 2020 года сократилось на 29,54 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается с учетом стоимости акций компаний, в которых у миллиардеров есть доли. Всего в исследование вошли 500 богатейших людей мира, в том числе 24 россиянина.

Состояние одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина с начала года снизилось на 86,6 миллиона долларов — до 28 миллиардов. Таким образом, он остается самым богатым гражданином России в списке BBI. Второе место сохранил глава и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов: с начала года он потерял 2,6 миллиарда долларов (общее состояние теперь равняется 19,7 миллиарда).

Основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин переместился на третью строчку с четвертой: минус 2,19 миллиарда долларов, до 19,2 миллиарда. Четвертое место занял совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чей капитал с начала года сократился на 6,39 миллиарда долларов — до 18,2 миллиарда. На пятом месте — главный владелец "Северстали" Алексей Мордашов (минус 2,82 миллиарда долларов, до 17,1 миллиарда).

На шестое с восьмого места переместился Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"): его состояние уменьшилось на 913 миллионов долларов, до 15,7 миллиарда. На седьмой позиции рейтинга — Роман Абрамович (Evraz): его богатство составило 15,5 миллиарда долларов, снизившись на 822 миллиона. Восьмым стал основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, он потерял 274 миллиона долларов, капитал сократился до 14,5 миллиарда.