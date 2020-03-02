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2020-03-02T11:38+0300
https://ria.ru/20200302/1566652028.html
Российские миллиардеры с начала года потеряли почти $30 миллиардов
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РИА Новости

Российские миллиардеры с начала года потеряли почти $30 миллиардов

10:32 02.03.2020 (обновлено: 11:38 02.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковАмериканские доллары
Американские доллары
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Американские доллары. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В общей сложности состояние самых богатых россиян с начала 2020 года сократилось на 29,54 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается с учетом стоимости акций компаний, в которых у миллиардеров есть доли. Всего в исследование вошли 500 богатейших людей мира, в том числе 24 россиянина.
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Состояние одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина с начала года снизилось на 86,6 миллиона долларов — до 28 миллиардов. Таким образом, он остается самым богатым гражданином России в списке BBI. Второе место сохранил глава и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов: с начала года он потерял 2,6 миллиарда долларов (общее состояние теперь равняется 19,7 миллиарда).
Основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин переместился на третью строчку с четвертой: минус 2,19 миллиарда долларов, до 19,2 миллиарда. Четвертое место занял совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чей капитал с начала года сократился на 6,39 миллиарда долларов — до 18,2 миллиарда. На пятом месте — главный владелец "Северстали" Алексей Мордашов (минус 2,82 миллиарда долларов, до 17,1 миллиарда).
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На шестое с восьмого места переместился Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"): его состояние уменьшилось на 913 миллионов долларов, до 15,7 миллиарда. На седьмой позиции рейтинга — Роман Абрамович (Evraz): его богатство составило 15,5 миллиарда долларов, снизившись на 822 миллиона. Восьмым стал основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, он потерял 274 миллиона долларов, капитал сократился до 14,5 миллиарда.
Девятое место занял бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко: минус 2,23 миллиарда, до 13,2 миллиарда долларов. Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре", который в январе был на шестом месте, по итогам февраля опустился на десятое место. За первые два месяца года он потерял сразу 5,29 миллиарда долларов, общее состояние составило 12,9 миллиарда долларов.
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Популярные комментарии
Интересно , почему мне не жалко ?
2 марта, 11:43
larion.197235
2030000
Что, прямо заводы сгорели, дома рухнули и поля саранча поела?! Нет, всего лишь в базе данных битиков стало меньше..
2 марта, 10:50
Андрей Дашков
830000
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