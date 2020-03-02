В Краснодаре более 20 детей попали в больницу после Масленицы

"Первого марта 2020 года в медицинские учреждения города Краснодара за медицинской помощью обратились жители микрорайона "Губернский" с подозрением на заболевание острой кишечной инфекцией. В инфекционные стационары госпитализировано 22 человека, в том числе 21 ребенок. Все заболевшие участвовали в праздновании Масленицы в микрорайоне "Губернский", - говорится в сообщении.