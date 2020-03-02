В Сочи водолазы приступят к поиску двух пропавших подростков

В Сочи седьмой день продолжаются поисковые работы после исчезновения в море двух подростков. Они осложнялись непогодой и штормом, которые мешали работе вертолетов, катеров и водолазов.

"Сегодня авиация МЧС России продолжает поиски. Спланировано применение водолазных групп... С начала поисковых работ обследовано пешими группами 611 километров береговой линии, авиацией МЧС России обследовано около 845 квадратных километров, плавсредствами", - говорится в сообщении. Обследовано 272 квадратных километра.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Сочи криминалистов центрального аппарата СК для помощи в поиске пропавших в акватории Черного моря подростков.

Ранее СК РФ и МЧС сообщили, что вечером во вторник два 14-летних подростка пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском, оступились, и их смыло в море. Поиски детей ведутся круглосуточно. В них занято более 300 человек.