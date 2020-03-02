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ЕР создаст комиссии по контролю бесплатного питания в школах
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РИА Новости

ЕР создаст комиссии по контролю бесплатного питания в школах

10:21 02.03.2020 (обновлено: 12:46 02.03.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкольное питание
Школьное питание
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Школьное питание. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. "Единая Россия" создаст в регионах РФ комиссии по контролю за организацией бесплатного питания школьников, сообщила координатор партпроекта ЕР "Новая школа" Алена Аршинова.
"Региональные отделения "Единой России" создадут комиссии по контролю за организацией бесплатного школьного питания с приглашением представителей пищевых комбинатов, товаропроизводителей, родителей, педагогических коллективов, местных администраций", - сообщает пресс-служба ЕР со ссылкой на Аршинову.
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Координатор партпроекта ЕР подчеркнула, что минимум в 68 регионах страны с 1 сентября этого года ученики начальной школы начнут получать не менее одного раза в день бесплатное полноценное и сбалансированное горячее питание, с соблюдением всех норм, в том числе, по молоку, молочным продуктам, по сокам и фруктам.
По словам Аршиновой, партия совместно с родительским и экспертным сообществом уже ведет работу над меню, в котором "будут учтены потребности всех категорий учащихся младшей школы и, в первую очередь, особенности здоровья".
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"В Чебоксарах в целях усиления контроля за качеством поставки пищевых продуктов подписано соглашение о взаимодействии с городской ветслужбой и создана межведомственная комиссия. Специалисты управления образования регулярно проводят выходы в школы. Родители принимают участие в контроле за качеством питания и следят за соблюдением санитарного состояния в обеденном зале, наличием ежедневного меню и соответствием его фактическому рациону детей", - рассказала она.
Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Первого марта Путин подписал соответствующий федеральный закон.
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