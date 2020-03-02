ЕР создаст комиссии по контролю бесплатного питания в школах

Координатор партпроекта ЕР подчеркнула, что минимум в 68 регионах страны с 1 сентября этого года ученики начальной школы начнут получать не менее одного раза в день бесплатное полноценное и сбалансированное горячее питание, с соблюдением всех норм, в том числе, по молоку, молочным продуктам, по сокам и фруктам.