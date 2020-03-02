Вулкан Ключевской выбросил столб пара и пепла на шесть километров

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мар - РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пара и пепла на высоту до 6 тысяч метров над уровнем моря, сообщает краевой главк МЧС со ссылкой на данные Камчатской группы наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT).
"На вулкане Ключевском учёные зафиксировали парогазовый выброс с небольшим содержанием пепла. Его высота составила около шести километров. С учётом направления ветра шлейф распространяется в западном направлении от вулкана", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что вулкану установлен повышенный "оранжевый" цветовой код опасности для авиации, однако международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Ключевской не проходят.
В МЧС также отметили, что в настоящее время выпадения пепла в населённых пунктах Камчатского края не зафиксировано. Вместе с тем, на пути шлейфа находится посёлок Козыревск, поэтому спасители не исключают возможность выпадения там незначительного количества пепла.
Вулкан Ключевской является самым высоким действующим вулканом Евразии (4750 м). Он относится к Ключевской группе и расположен в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района на правом берегу реки Камчатка, в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского.