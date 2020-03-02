Вулкан Ключевской выбросил столб пара и пепла на шесть километров

Вид на вулканы Ключевской, Камень и Безымянный с русла реки Студеной на Камчатке. Архивное фото

Вид на вулканы Ключевской, Камень и Безымянный с русла реки Студеной на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мар - РИА Новости. Вулкан Ключевской на Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пара и пепла на высоту до 6 тысяч метров над уровнем моря, сообщает краевой главк МЧС со ссылкой на данные Камчатской группы наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT).

"На вулкане Ключевском учёные зафиксировали парогазовый выброс с небольшим содержанием пепла. Его высота составила около шести километров. С учётом направления ветра шлейф распространяется в западном направлении от вулкана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вулкану установлен повышенный "оранжевый" цветовой код опасности для авиации, однако международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Ключевской не проходят.

В МЧС также отметили, что в настоящее время выпадения пепла в населённых пунктах Камчатского края не зафиксировано. Вместе с тем, на пути шлейфа находится посёлок Козыревск, поэтому спасители не исключают возможность выпадения там незначительного количества пепла.