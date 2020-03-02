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В Башкирии начали проверку видео, где мужчина ранил собаку ножом
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РИА Новости

В Башкирии начали проверку видео, где мужчина ранил собаку ножом

10:13 02.03.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сотрудник полиции. Архивное фото
УФА, 2 мар - РИА Новости. Полицейские изучают запись с камеры видеонаблюдения в башкирском Стерлитамаке, где запечатлен момент, как мужчина ранит ножом соседского пса, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по республике.
Ранее местные СМИ сообщили, что в селе Наумовка Стерлитамакского района хозяин питбуля нанес смертельное ножевое ранение соседскому псу, который дрался с его собакой. Было опубликовано видео, снятое камерой видеонаблюдения, на котором видно, как мужчина выпускает двух собак на улицу, где они начинают драться с другой собакой. В это время подходит неизвестный мужчина и ударяет ножом одного пса. В сообщении говорится, что раненая собака скончалась от кровопотери.
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"В дежурную часть полиции поступило сообщение. По данному факту дознавателями проводится проверка, изучается запись с камеры видеонаблюдения", - пояснили агентству в пресс-службе МВД по Башкирии.
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СтерлитамакСтерлитамакский районПроисшествия
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