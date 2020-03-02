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В Петербурге эвакуируют суды из-за угрозы минирования
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РИА Новости

В Петербурге эвакуируют суды из-за угрозы минирования

09:59 02.03.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Пять районных судов Петербурга эвакуируют из-за угроз о минировании зданий, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
"Спасибо, что в пятницу не присылали письма. Василеостровский, Приморский, Красногвардейский, Октябрьский, Петроградский суды эвакуируются", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.
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Также неизвестные заявили о минировании крупных торговых комплексов и детских садов города.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными.
ФСБ сообщала, что "почтовые террористы" использовали пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании" в России: Tutanota, Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock. Доступ блокирует Роскомнадзор, однако волна пока не прекращается.
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