В Петербурге эвакуируют суды из-за угрозы минирования

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Пять районных судов Петербурга эвакуируют из-за угроз о минировании зданий, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

"Спасибо, что в пятницу не присылали письма. Василеостровский, Приморский, Красногвардейский, Октябрьский, Петроградский суды эвакуируются", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.

Также неизвестные заявили о минировании крупных торговых комплексов и детских садов города.

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными.