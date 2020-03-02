Путин поздравил Горбачева с днем рождения

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил экс-президента СССР, главу Международного общественного фонда социально-экономических и политологических исследований Михаила Горбачёва с днем рождения, соответствующая телеграмме опубликована на сайте Кремля.
Бывший советский лидер 2 марта отмечает день рождения, ему исполнилось 89 лет.
"Вас по праву считают опытным, авторитетным политиком и государственным деятелем, человеком, сыгравшим значимую роль в отечественной и мировой истории. Важно, что вы и сегодня много трудитесь, уделяете неустанное внимание значимой общественной работе, воплощаете в жизнь востребованные гуманитарные проекты", - говорится в телеграмме.
Президент пожелал Горбачеву здоровья и успехов.