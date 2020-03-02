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На Ямале нашли подозреваемого в стрельбе из "травмата" в кафе
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РИА Новости

На Ямале нашли подозреваемого в стрельбе из "травмата" в кафе

09:43 02.03.2020 (обновлено: 09:44 02.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции в Ноябрьске (ЯНАО) задержали подозреваемого в стрельбе из травматического оружия в местном кафе, где пострадали четыре человека, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в понедельник в региональном управлении МВД.
Информация о том, что четыре человека пострадали от травматического оружия, поступила в правоохранительные органы Ноябрьска ночью в пятницу из местной больницы. Вскоре полицейские выяснили, что в одном из кафе произошел конфликт между двумя компаниями, после чего, как предполагается, один из участников открыл стрельбу из травматического пистолета. В окружном УМВД сообщали РИА Новости о проверке по данному факту.
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Видеозапись с места инцидента появилась в группе "Происшествия Ноябрьск" в соцсети "ВКонтакте". Автор публикации уточнял, что стрельба началась неожиданно, играла громкая музыка, и посетители не сразу поняли, что произошло. Участники потасовки, по его словам, "разбежались кто куда".
"Первого марта отделом МВД по Ноябрьску возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Лицо, подозреваемое в совершении данного противоправного деяния, установлено. Проводятся следственные действия", - сказал представитель УМВД.
По словам собеседника агентства, подозреваемый в стрельбе на данный момент один, он задержан, мера пресечения в отношении него пока не избрана.
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Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)НоябрьскРоссияПроисшествия
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