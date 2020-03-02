На Ямале нашли подозреваемого в стрельбе из "травмата" в кафе

Информация о том, что четыре человека пострадали от травматического оружия, поступила в правоохранительные органы Ноябрьска ночью в пятницу из местной больницы. Вскоре полицейские выяснили, что в одном из кафе произошел конфликт между двумя компаниями, после чего, как предполагается, один из участников открыл стрельбу из травматического пистолета. В окружном УМВД сообщали РИА Новости о проверке по данному факту.