На Тенерифе более 80 человек покинули отель, где выявили коронавирус

Сотрудник в маске моет террасу торгового центра в Ла Калета, Тенерифе

© AP Photo Сотрудник в маске моет террасу торгового центра в Ла Калета, Тенерифе

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Более 80 гостей отеля на острове Более 80 гостей отеля на острове Тенерифе , где у нескольких человек, прибывших из Италии, диагностировали заражение коронавирусом, покинули его территорию, говорится в сообщении департамента здравоохранения Канарских островов.

Как сообщается, в общей сложности в воскресенье отель покинули 83 постояльца. Они входят в группу из 130 человек, которые прибыли в отель 24 февраля и не контактировали с заболевшим. Местные власти разрешили им покинуть отель и вернуться на родину.

Помимо этого департамент здравоохранения Канарских островов определил еще одну группу людей, заселившихся в отель до 24 февраля, у которых не было выявлено симптомов коронавируса. Им было разрешено покинуть территорию отеля, выполнив ряд условий. В частности, за 24 часа до отъезда они должны будут сдать анализы на вирус. Помимо этого в странах, куда туристы будут возвращаться, должны быть созданы специальные механизмы, чтобы обеспечить дальнейшее наблюдение за ними.

Ранее СМИ сообщили, что более чем тысяче постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace в муниципалитете Адехе на юге острова Тенерифе запретили покидать территорию отеля. Итальянский турист, у которого диагностировали коронавирус, проживал в отеле с супругой на протяжении недели. Позднее у женщины и еще трех человек, контактировавших с заболевшим, также был выявлен коронавирус. В общей сложности на Канарских островах зафиксированы шесть случаев заражения коронавирусом.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.