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2020-03-02T09:32+0300
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В РЖД рассказали, что пассажиры чаще всего забывают в поездах
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РИА Новости

В РЖД рассказали, что пассажиры чаще всего забывают в поездах

09:32 02.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВ поезде
В поезде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В поезде. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пассажиры забывали в российских поездах дальнего следования эспандер, военный шлем и фигурку садового гнома, говорится в сообщении "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).
ФПК ровно год назад запустила новый сервис для поиска забытых в поездах дальнего следования вещей. За это время было найдено более 15 тысяч забытых предметов, из которых почти 4 тысячи - вернулись к владельцам в первые два месяца 2020 года.
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"Стоит отметить, что чаще всего пассажиры забывают в поездах одежду, планшеты, электронные книги, телефоны, часы, наушники, зарядные устройства и документы. Но бывают и более интересные "находки": эспандер, игровая приставка, военный шлем, палки для скандинавской ходьбы, штатив, детский самокат и даже фигурка садового гнома", - говорится в сообщении ФПК в понедельник.
Компания отмечает, что в конце февраля пассажиры также часто забывали сувениры ко Дню защитника Отечества: гели для бритья, сувениры и открытки.
"Сервис поиска забытых вещей пользуется большой популярностью и уже зарекомендовал себя с положительной стороны. Многие пассажиры, оставляя отзывы о работе сервиса, отмечают понятный интерфейс и оперативность в обработке заявок. Обратная связь позволяет Федеральной пассажирской компании делать ресурс еще удобнее", - отмечает ФПК. В частности, недавно для удобства пассажиров в сервисе появилась услуга доставки забытых вещей в камеры хранения на вокзалах. Это позволит доставить "находку" в наиболее близкий для пассажира пункт выдачи.
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Сервис поиска забытых вещей начал работать 1 марта 2019 года. Для поиска вещей, забытых в поезде, пассажиру необходимо заполнить электронную заявку в разделе "пассажирам" на официальном сайте РЖД. В анкете нужно указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние четыре символа номера документа, по которому был куплен билет. Также потребуется составить описание забытых вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены.
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Федеральная пассажирская компанияРЖДРоссияОбщество
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