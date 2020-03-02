В РЖД рассказали, что пассажиры чаще всего забывают в поездах

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пассажиры забывали в российских поездах дальнего следования эспандер, военный шлем и фигурку садового гнома, говорится в сообщении Пассажиры забывали в российских поездах дальнего следования эспандер, военный шлем и фигурку садового гнома, говорится в сообщении "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).

ФПК ровно год назад запустила новый сервис для поиска забытых в поездах дальнего следования вещей. За это время было найдено более 15 тысяч забытых предметов, из которых почти 4 тысячи - вернулись к владельцам в первые два месяца 2020 года.

"Стоит отметить, что чаще всего пассажиры забывают в поездах одежду, планшеты, электронные книги, телефоны, часы, наушники, зарядные устройства и документы. Но бывают и более интересные "находки": эспандер, игровая приставка, военный шлем, палки для скандинавской ходьбы, штатив, детский самокат и даже фигурка садового гнома", - говорится в сообщении ФПК в понедельник.

Компания отмечает, что в конце февраля пассажиры также часто забывали сувениры ко Дню защитника Отечества: гели для бритья, сувениры и открытки.

"Сервис поиска забытых вещей пользуется большой популярностью и уже зарекомендовал себя с положительной стороны. Многие пассажиры, оставляя отзывы о работе сервиса, отмечают понятный интерфейс и оперативность в обработке заявок. Обратная связь позволяет Федеральной пассажирской компании делать ресурс еще удобнее", - отмечает ФПК. В частности, недавно для удобства пассажиров в сервисе появилась услуга доставки забытых вещей в камеры хранения на вокзалах. Это позволит доставить "находку" в наиболее близкий для пассажира пункт выдачи.