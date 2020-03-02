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В Сеуле рассказали подробности запуска ракет КНДР
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РИА Новости

В Сеуле рассказали подробности запуска ракет КНДР

09:30 02.03.2020
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© AP Photo / Lee Jin-manРепортаж о пуске ракет в КНДР по южнокорейскому телевидению в Сеуле
Репортаж о пуске ракет в КНДР по южнокорейскому телевидению в Сеуле
© AP Photo / Lee Jin-man
Репортаж о пуске ракет в КНДР по южнокорейскому телевидению в Сеуле. Архивное фото
СЕУЛ, 2 мар – РИА Новости. КНДР произвела пуск двух ракет малой дальности из района порта Вонсан в провинции Канвондо, дальность полета составила около 240 километров, высота примерно 35 километров, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи.
"Днем 2 марта в 12.37 (06.37 мск) из региона недалеко от Вонсана Северная Корея провела пуск двух ракет малой дальности в сторону Японского моря. Мы полагаем, что это продолжаются прошедшие 28 февраля объединенные ударные учения. В этот раз максимальная дальность полета ракет (КНДР) составила около 240 километров, высота около 35 километров. Разведывательные органы США и Южной Кореи проводят тщательное расследование дополнительных данных", - говорится в сообщении военных.
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР
26 февраля, 19:09
Глава Пентагона заявил о растущем потенциале баллистических ракет КНДР
Как сообщило в субботу северокорейское агентство ЦТАК, лидер КНДР Ким Чен Ын 28 февраля руководил военными учениями, где выразил уверенность, что армия КНДР будет "непрерывно увеличивать свою мощь".
Последний раз КНДР произвела пуск двух снарядов малой дальности, РЗСО крупного калибра в сторону Японского моря 28 ноября 2019 года. Они пролетели примерно 380 километров, высота составила 97 километров, время между двумя пусками – 30 секунд. Позже КНДР заявила, что это была "окончательная проверка" сверхкрупной пусковой установки РСЗО. Пусками руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, который выразил "огромное удовлетворение" их результатом.
Запуск ракет в КНДР
10 февраля, 22:50
Источник: КНДР в 2019 году не прекратила ракетно-ядерную программу
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Ким Чен ЫнЮжная КореяКНДРВ мире
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