В Сеуле рассказали подробности запуска ракет КНДР

"Днем 2 марта в 12.37 (06.37 мск) из региона недалеко от Вонсана Северная Корея провела пуск двух ракет малой дальности в сторону Японского моря. Мы полагаем, что это продолжаются прошедшие 28 февраля объединенные ударные учения. В этот раз максимальная дальность полета ракет (КНДР) составила около 240 километров, высота около 35 километров. Разведывательные органы США и Южной Кореи проводят тщательное расследование дополнительных данных", - говорится в сообщении военных.