В Мурманске ищут женщину, напавшую на подростка в магазине

"В настоящее время в отделе полиции №1 УМВД России по городу Мурманску зарегистрировано заявление. Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в мурманских СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что женщина несколько раз ударила ребенка в магазине. Этот инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. О причинах такого поведения неизвестно.