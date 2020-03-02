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В Мурманске ищут женщину, напавшую на подростка в магазине
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РИА Новости

В Мурманске ищут женщину, напавшую на подростка в магазине

09:25 02.03.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
МУРМАНСК, 2 мар – РИА Новости. Полицейские в Мурманске выясняют причины инцидента и устанавливают личность женщины, которая попала на камеры видеонаблюдения магазина в тот момент, когда несколько раз ударила мальчика, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
"В настоящее время в отделе полиции №1 УМВД России по городу Мурманску зарегистрировано заявление. Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее в мурманских СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что женщина несколько раз ударила ребенка в магазине. Этот инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. О причинах такого поведения неизвестно.
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