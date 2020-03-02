Во Владимирской области госпитализировали четырех пострадавших в ДТП

ВОРОНЕЖ, 2 мар - РИА Новости. Четверо из 14 человек, пострадавших в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком во Владимирской области, госпитализированы, сообщает в понедельник управление МВД по региону, приводя уточненные данные по пострадавшим в ДТП.
Как ранее сообщалось, около 3.20 мск 2 марта на 335-м километре автодороге М7 "Волга" в городе Гороховец Владимирской области произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter и грузовой автомашины Mercedes. В МЧС изначально сообщили, что в результате ДТП 12 человек пострадали, один погиб. По предварительным данным полиции, пострадали 15 пассажиров и водитель микроавтобуса, один пассажир погиб, водитель большегруза не пострадал. В полиции уточнили, что столкнулись микроавтобус из Чувашии и грузовик из Мордовии.
"На момент ДТП в микроавтобусе находились 16 человек (15 пассажиров, 1 водитель), из которых в результате пострадали 14 человек и один человек погиб (пассажир 1967 года рождения). В настоящее время 4 пострадавших госпитализированы", - говорится в сообщении.
Как пояснила РИА Новости начальник управления МВД по региону Ирина Гавриченко, микроавтобус вез рабочих.
"По предварительной информации, житель республики Чувашия 1983 года рождения, управляя микроавтобусом Mercedes Sprinter, совершил наезд на стоящий на светофоре грузовой автомобиль Mercedes под управлением жителя Москвы 1977 года рождения", - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.
Опрос
Вы попадали в ДТП?