Во Владимирской области госпитализировали четырех пострадавших в ДТП

Как ранее сообщалось, около 3.20 мск 2 марта на 335-м километре автодороге М7 "Волга" в городе Гороховец Владимирской области произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter и грузовой автомашины Mercedes. В МЧС изначально сообщили, что в результате ДТП 12 человек пострадали, один погиб. По предварительным данным полиции, пострадали 15 пассажиров и водитель микроавтобуса, один пассажир погиб, водитель большегруза не пострадал. В полиции уточнили, что столкнулись микроавтобус из Чувашии и грузовик из Мордовии.