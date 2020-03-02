Мишустин поручил при подготовке бюджета учесть риски на фоне COVID-19

"При формировании ключевых показателей нужно тщательно проанализировать все риски, как прежние, которые были связаны с санкциями, так и возможные новые из-за реакции мировой экономики из-за коронавируса, предусмотреть все меры, чтобы сгладить их влияние и выполнить стоящие перед нами задачи", - подчеркнул премьер.