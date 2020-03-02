Мишустин поручил при подготовке бюджета учесть риски на фоне COVID-19

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Правительство России при работе над проектом бюджета на 2021-2023 годы должно тщательно проанализировать все риски, в том числе связанные с реакцией мировой экономики на коронавирус, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На оперативном совещании в понедельник Мишустин сказал, что кабмин начинает работу над очередным бюджетным циклом.
"При формировании ключевых показателей нужно тщательно проанализировать все риски, как прежние, которые были связаны с санкциями, так и возможные новые из-за реакции мировой экономики из-за коронавируса, предусмотреть все меры, чтобы сгладить их влияние и выполнить стоящие перед нами задачи", - подчеркнул премьер.
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