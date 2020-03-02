В Северной Осетии полиция нашла охотников, убивавших палкой енота

ПЯТИГОРСК, 2 мар - РИА Новости. Полицейские в Полицейские в Северной Осетии нашли охотников, убивавших палкой енота, видео с которым вызвало общественный резонанс, сообщает МВД по Северной Осетии.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором охотники бьют енота палкой, общаясь и шутя при этом.

"В социальных сетях и мессенджерах был распространен видеоматериал, снятый в станице Павлодольской. На видео зафиксирован факт охоты на пушного зверя - в данном случае охотились на енота. В отделе МВД России по Моздокскому незамедлительно отреагировали на сообщение. В результате проверочных мероприятий было установлено, что участники видеозаписи - охотники Моздокского районного общества охотников и рыболовов, у которых имеются все необходимые документы для осуществления охоты, в том числе лицензия на оружие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Северной Осетии осенний сезон охоты на пушного зверя завершается 28-29 февраля. "Полицейские выяснили, что факт охоты на енота, зафиксированный на видео, имел место несколько раньше - по словам охотников, события происходили в 2016 году. В данный момент деятельность охотников Моздокского охотничьего общества не нарушает российского законодательства", - добавили в МВД.