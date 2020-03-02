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2020-03-02T11:38+0300
https://ria.ru/20200302/1566627254.html
Бьюти-блогер Андрей Петров рассказал о драке с соседом
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РИА Новости

Бьюти-блогер Андрей Петров рассказал о драке с соседом

09:49 02.03.2020 (обновлено: 11:38 02.03.2020)
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© Фото : аккаунт Андрея Петрова в InstagramБлогер Андрей Петров
Блогер Андрей Петров
© Фото : аккаунт Андрея Петрова в Instagram
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Бьюти-блогер Андрей Петров в беседе с телеканалом "360" рассказал, что на него вместе с другом напал его сосед.
Петров пояснил, что мужчина схватил его за руку, когда он выходил из подъезда. Когда блогер попытался вырваться, сосед прыснул баллончиком в лицо и напал на друга Петрова.
"Его избил — бил руками, ногами по лицу. У Димы ушибы, ссадины. У меня палец поврежден и ссадина на руке, ноготь сорван", — рассказал Петров.
Как рассказал Пятому каналу сосед Петрова Арслан Хасавов, ранее в квартиру блогера вызывали полицию из-за шума, но дверь никто не открывал.
Охрана пыталась задержать Петрова до прибытия полиции повторно.
"И в тот момент, когда мы попытались его задержать, я говорю Петрову: "Погоди, посмотри, что ты наделал", — пояснил Хасавов.
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При этом Петров, по его словам, достал перцовый баллон и распылил его.

"Я ничего не видел и схватил первого, они бросились врассыпную. Схватил его сопровождающего, тот упал на пол, притянув меня за собой, возможно, он получил какие-то травмы", — поделился Хасавов.

Петров, по его словам, вместе с другом стали избивать Хасавова ногами по спине. Они, по словам мужчины, хотели скрыться от полиции. Однако их задержали и доставили в отдел.
Самого Хасавова доставили в больницу, где было установлено, что он получил химический ожог глаза и лица.
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36236361229
Обсудить 20
Андрей Петров (блогер)МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Жму руку соседу!!!
2 марта, 10:11
SPSergey Petrov
7930000
Сосед красава!
2 марта, 10:53
Сергей Живой
4120000
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