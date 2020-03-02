Бьюти-блогер Андрей Петров рассказал о драке с соседом

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Бьюти-блогер Бьюти-блогер Андрей Петров в беседе с телеканалом " 360 " рассказал, что на него вместе с другом напал его сосед.

Петров пояснил, что мужчина схватил его за руку, когда он выходил из подъезда. Когда блогер попытался вырваться, сосед прыснул баллончиком в лицо и напал на друга Петрова.

"Его избил — бил руками, ногами по лицу. У Димы ушибы, ссадины. У меня палец поврежден и ссадина на руке, ноготь сорван", — рассказал Петров.

Как рассказал Пятому каналу сосед Петрова Арслан Хасавов, ранее в квартиру блогера вызывали полицию из-за шума, но дверь никто не открывал.

Охрана пыталась задержать Петрова до прибытия полиции повторно.

"И в тот момент, когда мы попытались его задержать, я говорю Петрову: "Погоди, посмотри, что ты наделал", — пояснил Хасавов.

При этом Петров, по его словам, достал перцовый баллон и распылил его.

"Я ничего не видел и схватил первого, они бросились врассыпную. Схватил его сопровождающего, тот упал на пол, притянув меня за собой, возможно, он получил какие-то травмы", — поделился Хасавов.

Петров, по его словам, вместе с другом стали избивать Хасавова ногами по спине. Они, по словам мужчины, хотели скрыться от полиции. Однако их задержали и доставили в отдел.