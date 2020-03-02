Узбекистан приостановил авиасообщение с Афганистаном и Ираном

ТАШКЕНТ, 2 мар - РИА Новости. Узбекистан приостановил авиасообщение с Афганистаном Ираном из-за распространения нового типа коронавируса в этих странах, сообщил в понедельник узбекистанский МИД.

Власти Узбекистана из-за распространения коронавируса с 1 февраля уже приостановили авиасообщение с Китаем, а с 1 марта - с Италией, Южной Кореей и Японией.

"В целях предотвращения проникновения и распространения коронавируса COVID-19 на территории Узбекистана министерство транспорта нашей страны официально уведомило авиационные власти и компании Исламской Республики Афганистан, Исламской Республики Иран о временном прекращении с 1 марта 2020 года авиасообщения с этими государствами", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД.

По данным ведомства, узбекская сторона подтвердила гарантии о восстановлении нынешних слотов авиакомпаний этих стран по мере стабилизации ситуации с распространением коронавируса. "Гражданам Узбекистана рекомендуется до улучшения обстановки в Афганистане, Иране воздержаться от поездок в эти страны", - добавили в МИД.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.