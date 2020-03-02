Первый в 2020 году пуск с Восточного проведут в конце апреля

"Первый пуск этого года с этого космодрома - конец апреля", - написал он.

Ракеты и разгонные блоки в монтажно-испытательных корпусах #Восточный . Первый пуск этого года с этого космодрома - конец апреля. pic.twitter.com/oHwLAgsLSh

В сентябре 2019 года Рогозин заявил, что в 2020 году с Восточного намечаются пять пусков - в апреле, мае, июне, июле и ноябре. Первые четыре старта намечались с британскими спутниками связи OneWeb, последний - с "Метеором-М" номер 2-3. Впоследствии запуск "Метеора" перенесли на 2021 год.