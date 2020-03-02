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Первый в 2020 году пуск с Восточного проведут в конце апреля
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РИА Новости

Первый в 2020 году пуск с Восточного проведут в конце апреля

08:52 02.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкКосмодром "Восточный"
Космодром Восточный
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Космодром "Восточный". Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Первый пуск с космодрома Восточный в 2020 году будет проведен в конце апреля, сообщил в своем Twitter гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Первый пуск этого года с этого космодрома - конец апреля", - написал он.
В сентябре 2019 года Рогозин заявил, что в 2020 году с Восточного намечаются пять пусков - в апреле, мае, июне, июле и ноябре. Первые четыре старта намечались с британскими спутниками связи OneWeb, последний - с "Метеором-М" номер 2-3. Впоследствии запуск "Метеора" перенесли на 2021 год.
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OneWebВосточный (космодром)Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий Рогозин
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