Первый в 2020 году пуск с Восточного проведут в конце апреля

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Первый пуск с космодрома Восточный в 2020 году будет проведен в конце апреля, сообщил в своем Twitter гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Первый пуск этого года с этого космодрома - конец апреля", - написал он.
Ракеты и разгонные блоки в монтажно-испытательных корпусах #Восточный. Первый пуск этого года с этого космодрома - конец апреля. pic.twitter.com/oHwLAgsLSh— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) March 2, 2020
В сентябре 2019 года Рогозин заявил, что в 2020 году с Восточного намечаются пять пусков - в апреле, мае, июне, июле и ноябре. Первые четыре старта намечались с британскими спутниками связи OneWeb, последний - с "Метеором-М" номер 2-3. Впоследствии запуск "Метеора" перенесли на 2021 год.