Летевших 23 февраля из Милана россиян проверяют на коронавирус

"Позвонили из службы экстренной скорой помощи, уточнили, кто я, и уточнили, буду ли я находиться на месте. Я подтвердил", - сообщил собеседник.

Врачи сказали мужчине, что если не позвонят в понедельник, то все в порядке, подозрение на вирус будет снято.

При этом собеседник агентства сообщил, что у него самого нет никаких симптомов, похожих на вирусное заболевание.

Штаб по коронавирусу вечером в воскресенье сообщил, что пациент с подозрением на коронавирус лежит в первой инфекционной больнице в Москве, хотя до получения результатов анализов точный диагноз не установлен. Там напомнили также, что за последние месяцы подозрение на коронавирус было уже у нескольких людей, но ни у одного не подтвердилось.