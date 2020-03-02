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В ЛНР двадцать домов остались без электроснабжения из-за обстрела
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РИА Новости

В ЛНР двадцать домов остались без электроснабжения из-за обстрела

08:41 02.03.2020
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© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередачи
Линии электропередачи
© РИА Новости / Стрингер
Линии электропередачи. Архивное фото
ЛУГАНСК, 2 мар - РИА Новости. Двадцать домов поселка Донецкий в самопровозглашенной Луганской народной республике остаются без электроснабжения в результате обстрела со стороны ВС Украины, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее Народная милиция ЛНР заявила об обстреле в воскресенье со стороны ВС Украины подконтрольного республике поселка Донецкий. В результате обстрела повреждения получили жилой дом и несколько хозяйственных построек. Повреждена линия электропередачи, часть населенного пункта осталась без электроснабжения. В ЛНР заявили, что ремонтные бригады не могут приступить к восстановительным работам из-за отсутствия гарантий режима прекращения огня со стороны ВС Украины.
"Всего без электричества находится 20 абонентов", - сообщили в представительстве ЛНР.
По данным ведомства, ремонтно-восстановительные работы запланированы на 3 марта.
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