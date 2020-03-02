В ЛНР двадцать домов остались без электроснабжения из-за обстрела

Ранее Народная милиция ЛНР заявила об обстреле в воскресенье со стороны ВС Украины подконтрольного республике поселка Донецкий. В результате обстрела повреждения получили жилой дом и несколько хозяйственных построек. Повреждена линия электропередачи, часть населенного пункта осталась без электроснабжения. В ЛНР заявили, что ремонтные бригады не могут приступить к восстановительным работам из-за отсутствия гарантий режима прекращения огня со стороны ВС Украины.