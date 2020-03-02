В Саратовской области два человека погибли в ДТП с фурой

САРАТОВ, 2 мар - РИА Новости. Легковой автомобиль врезался в фуру в Саратовской области, в результате два человека погибли, еще один пострадал, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло около 22.50 (21.50 мск) на 200 метре автодороги между селом Дмитриевка и поселком Облив Новоузенского района.
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"Водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21101, по предварительным данным, допустил столкновение со стоявшим автомобилем Man в составе полуприцепа. В результате ДТП водитель ВАЗ-21101 и его пассажир 1995 года рождения, которые не были пристегнуты ремнем безопасности, от полученных травм скончались на месте", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что еще один пассажир 1997 года рождения, пристегнутый ремнем безопасности, госпитализирован с травмами.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку.
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