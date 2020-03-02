В Саратовской области два человека погибли в ДТП с фурой

"Водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21101, по предварительным данным, допустил столкновение со стоявшим автомобилем Man в составе полуприцепа. В результате ДТП водитель ВАЗ-21101 и его пассажир 1995 года рождения, которые не были пристегнуты ремнем безопасности, от полученных травм скончались на месте", - рассказали в пресс-службе.