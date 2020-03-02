Москвичи будут получать push-уведомления об оценках детей в школе

"Родители хотят быть в курсе учебного процесса своего ребенка. Теперь благодаря push-уведомлениям в мобильном приложении "Дневник МЭШ" они могут следить за его успеваемостью в любой точке города. Это позволяет родителям вовремя реагировать, если ребенок получает, например, неудовлетворительные оценки", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по социальным вопросам Анастасии Раковой.