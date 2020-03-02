Москвичи будут получать push-уведомления об оценках детей в школе

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Родители московских школьников смогут получать push-уведомления об оценках ребенка за день и его домашних заданиях в мобильном приложении "Дневники МЭШ" системы "Московская электронная школа", сервисом также могут пользоваться сами школьники, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Родители хотят быть в курсе учебного процесса своего ребенка. Теперь благодаря push-уведомлениям в мобильном приложении "Дневник МЭШ" они могут следить за его успеваемостью в любой точке города. Это позволяет родителям вовремя реагировать, если ребенок получает, например, неудовлетворительные оценки", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по социальным вопросам Анастасии Раковой.
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Добавляется, что приложение напомнит ребенку, по каким предметам нужно подготовить домашнюю работу на завтра. Причем неважно, дал ли учитель задание в этот же день или раньше.
Система "Московская электронная школа" (МЭШ) – это целый комплекс взаимосвязанных полезных сервисов для педагогов, учащихся и их родителей: электронные дневники и журналы, система "Проход и питание", постоянная связь семей с учителями и многое другое.