На Ямале рассказали о состоянии ребенка, которого переехала легковушка

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 мар - РИА Новости. Пятилетнего мальчика в Новом Уренгое (ЯНАО), которого во дворе жилого дома переехал и "протащил" за собой легковой автомобиль, перевели из реанимации в травматологическое отделение, сообщил РИА Новости в понедельник источник в местных экстренных службах.
"Состояние мальчика стабилизировалось, его перевели из реанимации в травматологическое отделение", - сказал собеседник агентства.
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Инцидент произошел днем в четверг. Мужчина за рулем автомобиля "ВАЗ" наехал на пятилетнего мальчика во дворе жилого дома в микрорайоне Тундровый, ребенок получил травмы. Местная телекомпания "Импульс" опубликовала запись с камеры наблюдения, которая зафиксировала момент происшествия. На кадрах видно, как мальчик скатился с импровизированной снежной горки во дворе на проезжую часть, после чего по нему проехала легковушка, которая "протащила" его еще несколько метров.
В окружной автоинспекции пояснили, что по факту ДТП было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. В экстренных службах уточняли РИА Новости, что мальчик госпитализирован с переломами. Следователи проводят проверку.
По словам источника РИА Новости, знакомого с ходом доследственной проверки, процессуальное решение в связи с происшествием может быть принято к вечеру понедельника.