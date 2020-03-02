В Иркутской области чиновника арестовали по делу о крупной взятке

Замглавы Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимир Журавлев во время задержания

© Кадр оперативной съемки СК РФ Замглавы Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимир Журавлев во время задержания

СК возбудил уголовное дело и в отношении ряда других должностных лиц, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

"28 февраля заместитель руководителя федерального органа государственного надзора получил от индивидуального предпринимателя денежные средства в виде взятки в размере 160 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что замглавы Россельхознадзора арестован по решению суда, ему предъявлено обвинение. Деньги были получены за выдачу фито-санитарных сертификатов для экспорта лесной продукции.