В Иркутской области чиновника арестовали по делу о крупной взятке

ИРКУТСК, 2 мар - РИА Новости. Заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии арестован за взятку в 160 тысяч рублей, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
СК возбудил уголовное дело и в отношении ряда других должностных лиц, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
"28 февраля заместитель руководителя федерального органа государственного надзора получил от индивидуального предпринимателя денежные средства в виде взятки в размере 160 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что замглавы Россельхознадзора арестован по решению суда, ему предъявлено обвинение. Деньги были получены за выдачу фито-санитарных сертификатов для экспорта лесной продукции.
Проведены обыски по местам жительства и работы подозреваемых, где изъяты деньги и документы. Кроме того, в кабинете одного из подозреваемых был обнаружен кокаин.
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