На Камчатке ребенок получил травмы, упав с лошади на Масленице

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мар – РИА Новости. Камчатские следователи выясняют обстоятельства, при которых четырёхлетний ребёнок получил травмы после падения с лошади на праздновании Масленицы в городе Камчатские следователи выясняют обстоятельства, при которых четырёхлетний ребёнок получил травмы после падения с лошади на праздновании Масленицы в городе Вилючинск , сообщает краевое следственное управление СК РФ.

Отмечается, что в воскресенье в Вилючинскую городскую больницу доставили мальчика 2015 года с травмами головы. Медсестра приёмного покоя учреждения здравоохранения сообщила об этом следователям.

"По материалам проверки, 1 марта 2020 года в ходе проведения праздника "Масленица" на городской площади в городе Вилючинск сотрудники конного клуба "Казачок" оказывали услуги по катанию на лошадях. В ходе катания 4-летнего мальчика в результате взрыва воздушного шара лошадь испугалась, побежала рысцой, из-за чего ребенок упал с лошади и получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.

В СК отмечают, что после обследования ребёнку постановлен диагноз в виде закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясение головного мозга под вопросом. Мальчик направлен на госпитализацию в Камчатскую краевую детскую больницу.

По данным следственных органов, оказание услуг жителям города по катанию на лошадях осуществлялось в соответствии с договором, заключённым между местной администрацией и Вилючинским станичным казачьим обществом Камчатского отдельного казачьего общества Уссурийского войскового казачьего общества.