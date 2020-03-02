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На Камчатке ребенок получил травмы, упав с лошади на Масленице
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РИА Новости

На Камчатке ребенок получил травмы, упав с лошади на Масленице

08:25 02.03.2020 (обновлено: 12:15 02.03.2020)
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мар – РИА Новости. Камчатские следователи выясняют обстоятельства, при которых четырёхлетний ребёнок получил травмы после падения с лошади на праздновании Масленицы в городе Вилючинск, сообщает краевое следственное управление СК РФ.
Отмечается, что в воскресенье в Вилючинскую городскую больницу доставили мальчика 2015 года с травмами головы. Медсестра приёмного покоя учреждения здравоохранения сообщила об этом следователям.
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"По материалам проверки, 1 марта 2020 года в ходе проведения праздника "Масленица" на городской площади в городе Вилючинск сотрудники конного клуба "Казачок" оказывали услуги по катанию на лошадях. В ходе катания 4-летнего мальчика в результате взрыва воздушного шара лошадь испугалась, побежала рысцой, из-за чего ребенок упал с лошади и получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.
В СК отмечают, что после обследования ребёнку постановлен диагноз в виде закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясение головного мозга под вопросом. Мальчик направлен на госпитализацию в Камчатскую краевую детскую больницу.
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По данным следственных органов, оказание услуг жителям города по катанию на лошадях осуществлялось в соответствии с договором, заключённым между местной администрацией и Вилючинским станичным казачьим обществом Камчатского отдельного казачьего общества Уссурийского войскового казачьего общества.
"В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, в том числе дана правовая оценка в части оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - добавляют в СК.
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Следственный комитет России (СК РФ)ВилючинскКамчатский крайПроисшествия
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