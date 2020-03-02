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В Приморье произошло массовое ДТП с участием 12 машин
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РИА Новости

В Приморье произошло массовое ДТП с участием 12 машин

08:22 02.03.2020 (обновлено: 09:09 02.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 2 мар - РИА Новости. Три аварии с участием 12 автомобилей произошли на одном участке трассы перед низководным мостом по направлению во Владивосток, сообщает УМВД по Приморскому краю.
Пользователи соцсетей пишут, что затор растягивается на несколько километров. Ночью и утром в Приморье прошел снег, на кадрах видно, что на трассе - снежный накат.
"В период времени с 7.45 до 8.00 (0.45 - 1.00 мск) на территории Надеждинского района на 14 километре автодороги поселок Новый – Де-Фриз – Седанка перед низководным мостом по направлению во Владивосток произошел ряд ДТП... Сотрудниками Госавтоинспекции оформлены 3 ДТП, в которых механические повреждения получили 12 автомашин. На данный момент за медицинской помощью никто не участников ДТП не обращался", - говорится в сообщении.
На время оформления аварий движения на съезде с трассы А-370 Уссури в сторону низководного моста было ограничено. Сейчас транспорт едет в штатном режиме, отмечает управление. Полиция просит водителей быть бдительными в условиях гололеда и снежного наката.
Инспектор ГИБДД
07:15
Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Владимиром выросло до 16
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ВладивостокПриморский крайПроисшествия
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