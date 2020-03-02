В Приморье произошло массовое ДТП с участием 12 машин

"В период времени с 7.45 до 8.00 (0.45 - 1.00 мск) на территории Надеждинского района на 14 километре автодороги поселок Новый – Де-Фриз – Седанка перед низководным мостом по направлению во Владивосток произошел ряд ДТП... Сотрудниками Госавтоинспекции оформлены 3 ДТП, в которых механические повреждения получили 12 автомашин. На данный момент за медицинской помощью никто не участников ДТП не обращался", - говорится в сообщении.