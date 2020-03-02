В Приморье ожидаются сильный снег и метель из-за циклона

ВЛАДИВОСТОК, 2 мар - РИА Новости. Спасатели распространили экстренное предупреждение в связи с подходом к Приморью циклона, который принесет в среду сильный снег и метель, сообщает региональный главк МЧС РФ.
"В связи со смещением активного циклона вблизи южного побережья Приморского края, утром и днём 4 марта, а также ночью 5 марта в южной половине Приморья ожидается умеренный снег с количеством от 3 до 5 мм, местами сильный снег с количеством от 6 до 19 мм за 12 часов и менее. Осадки будут сопровождаться гололёдными явлениями, в отдельных районах метелью при ветре от 15 до 20 м/c", - говорится в сообщении.
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Спасатели предупреждают о возможных авариях на ЛЭП, росте числа ДТП и просят не выезжать за пределы населенных пунктов.