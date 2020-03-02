В Таиланде зарегистрировали 43-й случай заражения коронавирусом

"Еще один случай заражения коронавирусом обнаружен в Таиланде, теперь у нас всего 43 случая, 30 человек полностью выздоровели, один человек скончался, 12 человек находятся на излечении в больницах страны", - заявил он в понедельник на брифинге для СМИ в Бангкоке.

"Новый пациент обнаружен в результате наблюдения за лицами, контактировавшими с больными, уже проходящими лечение в инфекционных отделениях наших больниц. Он заразился от 37-го пациента до того, как у 37-го пациента было диагностировано заражение, и входит в узкую группу лиц, находившихся в контакте с этим пациентом. Вся эта группа лиц находится в карантине", - сообщил постсекретарь.