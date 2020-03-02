МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Парковка в Москве будет бесплатной 8 и 9 марта в честь Международного женского дня, москвичи и гости столицы смогут бесплатно оставить свои машины на любых парковках, в том числе и с повышенным тарифом, сообщается на сайте мэра Москвы.
"В праздничные дни интенсивность движения транспорта в столице традиционно снижается, поэтому бесплатные парковки не повлияют на загруженность дорог... горожане смогут припарковать машины неподалеку от праздничных площадок на улицах города, возле театров, музеев, концертных залов и выставочных центров", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.
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Добавляется, что плоскостные парковки со шлагбаумами останутся платными и продолжат работать в обычном режиме.