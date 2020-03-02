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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
2020-03-02T08:15+0300
https://ria.ru/20200302/1566606211.html
Парковка в Москве будет бесплатной 8 и 9 марта
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РИА Новости

Парковка в Москве будет бесплатной 8 и 9 марта

08:15 02.03.2020
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© РИА Новости / Григорий СысоевПарковка в центре Москвы
Парковка в центре Москвы
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Парковка в центре Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Парковка в Москве будет бесплатной 8 и 9 марта в честь Международного женского дня, москвичи и гости столицы смогут бесплатно оставить свои машины на любых парковках, в том числе и с повышенным тарифом, сообщается на сайте мэра Москвы.
"В праздничные дни интенсивность движения транспорта в столице традиционно снижается, поэтому бесплатные парковки не повлияют на загруженность дорог... горожане смогут припарковать машины неподалеку от праздничных площадок на улицах города, возле театров, музеев, концертных залов и выставочных центров", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.
Информационно-указательный знак Парковка и знаки дополнительной информации Способ постановки транспортного средства на стоянку, Инвалид и Платные услуги в Москве
17 февраля, 03:11
В Москве расширили зону платной парковки
Добавляется, что плоскостные парковки со шлагбаумами останутся платными и продолжат работать в обычном режиме.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниИнфраструктураМаксим ЛиксутовМоскваОбщество
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