В Париже отменили книжную ярмарку из-за коронавируса

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Сороковая по счету книжная выставка-ярмарка Livre Paris во французской столице была отменена после мер, которые недавно ввело правительство страны для борьбы с коронавирусом, сообщает специализированное издание Livre Hebdo со ссылкой на заявление организаторов.
На минувшей неделе французский министр здравоохранения Оливье Веран заявил, что на всей территории страны будут запрещены массовые мероприятия численностью от 5 тысяч человек, если их проведение предусматривает закрытые площадки. Во Франции число случаев заражения коронавирусом достигло 130, ранее сообщалось о двух смертях.
Организаторы "с сожалением приняли решение отменить проведение выставки Livre Paris в 2020 году", сообщает издание. Мероприятие должно было проходить с 20 по 23 марта.
"Выставка Livre Paris встретит вас в 2021 году с новыми надеждами и новыми открытиями в области книг и чтения. При форс-мажорных обстоятельствах решаем не мы, а правительство", - говорится в коммюнике профсоюза издателей (SNE).
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