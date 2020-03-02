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Выкинувшую младенца жительницу Приморья хотят принудительно лечить
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РИА Новости

Выкинувшую младенца жительницу Приморья хотят принудительно лечить

07:53 02.03.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета (СК) РФ
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 2 мар - РИА Новости. Экспертиза показала, что жительница Владивостока, в ноябре 2019 года выкинувшая своего маленького ребенка из окна, страдает психическим расстройством, она нуждается в принудительном лечении, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Приморскому краю.
Тело ребенка нашли в ноябре 2019 года возле дома на улице Часовитина во Владивостоке. Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство". Тогда задержали и арестовали мать младенца, по версии следствия, она умышлено бросила ребенка в открытое окно. Были назначены экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая, в отношении женщины. Источник сообщал РИА Новости, что младенец родился в благополучной семье, в поведении женщины отмечаются признаки психических отклонений, она находится под наблюдением врачей.
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Кроме того, следователи начали проверку действий полицейских, прибывших на вызов мужа женщины о возможной угрозе жизни младенцу, который поступил за сутки до произошедшего. Тогда полиция сообщила, что "признаков, указанных в заявлении, замечено не было".
"Следственными органами СК РФ по Приморскому краю окончено расследование уголовного дела. Установлено, что в ноябре 2019 года 38-летняя местная жительница в результате внезапно возникшего приступа агрессии к своему четырехмесячному ребенку выкинула его в окно. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы обвиняемая страдает психическим расстройством и не может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, а также нуждается в принудительном лечении в условиях психиатрического стационара", - сказал собеседник.
По его словам, уголовное дело направлено в суд с постановлением о применении к женщине принудительных мер медицинского характера.
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