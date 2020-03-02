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https://ria.ru/20200302/1566597173.html
Вильфанд сообщил, где в марте будут очаги аномального тепла и осадков
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РИА Новости

Вильфанд сообщил, где в марте будут очаги аномального тепла и осадков

07:51 02.03.2020 (обновлено: 10:37 02.03.2020)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Наибольшее положительные отклонение от нормы в марте прогнозируется в центре Европейской территории России и на юге Западной Сибири, а больше всего осадков выпадет на севере Европейской части страны, на юге Урала и в Красноярском крае, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В целом на всей территории страны температура в марте прогнозируется практически везде выше нормы. Исключение составляет лишь небольшой регион пред- и Забайкалья: Бурятия, юг Иркутской области и Читинская область, а также тихоокеанское побережье Хабаровского края и Камчатка. Наиболее яркие значимые отклонения от нормы — центр Европейской территории России (ЕТР)", — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что наибольшая аномалия будет наблюдаться в Москве и сопредельных областях, а также в Черноземных и нечерноземных регионах, таких как Поволжье, Саратовская, Ульяновская, Волгоградская области.
"На сколько будет превышение — это за пределами человеческих знаний. Второй очаг наиболее значимых отклонений находится на юге Западной Сибири: Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области. На остальной территории тоже температура будет заметно выше нормы", — уточнил метеоролог.
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По прогнозам Гидрометцентра, избыток осадков будет на севере Европейской территории страны: Карелия, Мурманская, Архангельская области, Коми. В остальных регионах ЕТР около нормы.
"На самом юге Урала прогнозируется избыток осадков. Большей частью снег, мокрый снег, а к концу марта — дождь. В марте — осадки смешанного типа. Еще один регион с избытком осадков на Азиатской части страны — это Красноярский край, Эвенкия и Запад Якутии. Юг Иркутской области, Тыва, Бурятия — там будет дефицит осадков", — добавил Вильфанд.
Он отметил, что на юге России ожидаются осадки ниже нормы.
"Уже сейчас там температуры вызывают зависть. В течение этой недели начиная со вторника в Краснодарском крае, в Крыму температуры — от 15 днем, а в Черноземье — около 18 градусов", — сказал собеседник агентства.
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ПогодаПоволжьеРоман ВильфандГидрометцентрМоскваКраснодарский крайОбщество
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