Вильфанд сообщил, где в марте будут очаги аномального тепла и осадков

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Наибольшее положительные отклонение от нормы в марте прогнозируется в центре Европейской территории Наибольшее положительные отклонение от нормы в марте прогнозируется в центре Европейской территории России и на юге Западной Сибири, а больше всего осадков выпадет на севере Европейской части страны, на юге Урала и в Красноярском крае, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

"В целом на всей территории страны температура в марте прогнозируется практически везде выше нормы. Исключение составляет лишь небольшой регион пред- и Забайкалья: Бурятия, юг Иркутской области и Читинская область, а также тихоокеанское побережье Хабаровского края и Камчатка. Наиболее яркие значимые отклонения от нормы — центр Европейской территории России (ЕТР)", — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что наибольшая аномалия будет наблюдаться в Москве и сопредельных областях, а также в Черноземных и нечерноземных регионах, таких как Поволжье, Саратовская, Ульяновская, Волгоградская области.

"На сколько будет превышение — это за пределами человеческих знаний. Второй очаг наиболее значимых отклонений находится на юге Западной Сибири: Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области. На остальной территории тоже температура будет заметно выше нормы", — уточнил метеоролог.

По прогнозам Гидрометцентра , избыток осадков будет на севере Европейской территории страны: Карелия, Мурманская, Архангельская области, Коми. В остальных регионах ЕТР около нормы.

"На самом юге Урала прогнозируется избыток осадков. Большей частью снег, мокрый снег, а к концу марта — дождь. В марте — осадки смешанного типа. Еще один регион с избытком осадков на Азиатской части страны — это Красноярский край, Эвенкия и Запад Якутии. Юг Иркутской области, Тыва, Бурятия — там будет дефицит осадков", — добавил Вильфанд.

Он отметил, что на юге России ожидаются осадки ниже нормы.