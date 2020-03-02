Во Владивостоке не нашли коронавирус у россиян с Diamond Princess

ВЛАДИВОСТОК, 2 мар - РИА Новости. Предварительные анализы семи россиян, прибывших во Владивосток с лайнера Diamond Princess, отрицательны на коронавирус, помещенные на карантин чувствуют себя нормально, сообщает правительство Приморья.
"Все граждане обследованы на наличие коронавирусной инфекции. Повышенной температуры у эвакуированных нет, катаральные проявления отсутствуют. Результаты исследования методом ПЦР в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае отрицательные", – отметила глава управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская, чьи слова приводятся в сообщении.
По ее словам, лабораторный контроль состояния здоровья изолированных пациентов проводится ежедневно. Кроме того, идет повторное исследование материала в научно-исследовательском центре "Вектор" в Новосибирске.
Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в материковом Китае достигло 80 026 человек, из них 2912 скончались, 44 462 человека излечились и выписаны из больниц.