Во Владивостоке не нашли коронавирус у россиян с Diamond Princess

"Все граждане обследованы на наличие коронавирусной инфекции. Повышенной температуры у эвакуированных нет, катаральные проявления отсутствуют. Результаты исследования методом ПЦР в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае отрицательные", – отметила глава управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская, чьи слова приводятся в сообщении.

По ее словам, лабораторный контроль состояния здоровья изолированных пациентов проводится ежедневно. Кроме того, идет повторное исследование материала в научно-исследовательском центре "Вектор" в Новосибирске.

Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды.