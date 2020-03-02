В Хабаровске нашли тело полицейского в его кабинете

ХАБАРОВСК, 2 мар – РИА Новости. Тело и.о. начальника уголовного розыска отдела №5 УМВД по городу Хабаровску найдено в его служебном кабинете, проводится проверка, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы УМВД по Хабаровскому краю Ирина Щеголева.
"В тот день он дежурил, при нем было табельное оружие на законных основаниях. По факту гибели офицера проводится проверка", - сказала Щеголева.
Она отметила, что в кабинете найдена записка. По одной из версий, он мог совершить суицид из-за проблем в личной жизни.
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