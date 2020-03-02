Ученые заверили в эффективности создаваемой вакцины от коронавируса

"Китайский коронавирус очень стабилен, безусловно, небольшие мутации есть, но это не грипп, который моментально меняется, это достаточно консервативный вирус, поэтому нет даже таких опасений, что вакцины, которые сейчас пошли в разработку, станут неактуальными", - рассказал РИА Новости представитель НИИ.