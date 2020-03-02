В Казахстане сократят рейсы в страны со вспышкой коронавируса

НУР-СУЛТАН, 2 мар - РИА Новости. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил сократить рейсы в неблагополучные по коронавирусу страны, а также увеличить производство медицинских масок в стране.
"Министерству индустрии и инфраструктурного развития ограничить регулярные рейсы в страны, где идет активное распространение коронавируса, поручаю обеспечить увеличение производства медицинских масок и других средств защиты на наших фармпредприятиях", - сказал Мамин.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в материковом Китае достигло 80 026 человек, из них 2912 скончались, 44 462 человека излечились и выписаны из больниц.