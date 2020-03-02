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2020-03-02T09:36+0300
https://ria.ru/20200302/1566583650.html
Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Владимиром выросло до 16
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РИА Новости

Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Владимиром выросло до 16

07:15 02.03.2020 (обновлено: 09:36 02.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Инспектор ГИБДД . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 2 мар — РИА Новости. Шестнадцать человек пострадали, один погиб в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком во Владимирской области, сообщает в понедельник управление МВД по региону.
Как ранее сообщалось, около 03:20 мск 2 марта на 335-м километре автодороги М7 "Волга" в городе Гороховец Владимирской области произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter и грузовой автомашины Mercedes. В результате ДТП 12 человек пострадали, один погиб.

"В результате ДТП из находящихся на момент происшествия в микроавтобусе 17 граждан пострадали 15 пассажиров и водитель, все они доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. Один из пассажиров указанного транспортного средства погиб на месте происшествия", — говорится в сообщении.

По данным полиции, водитель большегруза не пострадал.
В полиции уточнили, что авария произошла в районе дома № 23 по улице Московской, столкнулись микроавтобус из Чувашии и грузовик из Мордовии. Как пояснил РИА Новости начальник управления МВД по региону Ирина Гавриченко, микроавтобус вез рабочих. По ее словам, причины ДТП устанавливаются. Также выясняются данные пострадавших и погибшего.
"В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции на месте осуществляется регулировка движения транспортного потока по одной полосе дороги (в сторону Нижнего Новгорода)", — говорится в сообщении.
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Владимирская областьГороховецПроисшествия
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