Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Владимиром выросло до 16

ВОРОНЕЖ, 2 мар — РИА Новости. Шестнадцать человек пострадали, один погиб в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком во Владимирской области, сообщает в понедельник управление МВД по региону.
Как ранее сообщалось, около 03:20 мск 2 марта на 335-м километре автодороги М7 "Волга" в городе Гороховец Владимирской области произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter и грузовой автомашины Mercedes. В результате ДТП 12 человек пострадали, один погиб.
"В результате ДТП из находящихся на момент происшествия в микроавтобусе 17 граждан пострадали 15 пассажиров и водитель, все они доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. Один из пассажиров указанного транспортного средства погиб на месте происшествия", — говорится в сообщении.
По данным полиции, водитель большегруза не пострадал.
В полиции уточнили, что авария произошла в районе дома № 23 по улице Московской, столкнулись микроавтобус из Чувашии и грузовик из Мордовии. Как пояснил РИА Новости начальник управления МВД по региону Ирина Гавриченко, микроавтобус вез рабочих. По ее словам, причины ДТП устанавливаются. Также выясняются данные пострадавших и погибшего.
"В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции на месте осуществляется регулировка движения транспортного потока по одной полосе дороги (в сторону Нижнего Новгорода)", — говорится в сообщении.