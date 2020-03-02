Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Владимиром выросло до 16

"В результате ДТП из находящихся на момент происшествия в микроавтобусе 17 граждан пострадали 15 пассажиров и водитель, все они доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. Один из пассажиров указанного транспортного средства погиб на месте происшествия", — говорится в сообщении.