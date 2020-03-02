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В Китае число новых случаев COVID-19 оказалось самым низким за 40 дней
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РИА Новости

В Китае число новых случаев COVID-19 оказалось самым низким за 40 дней

07:08 02.03.2020
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© REUTERS / China DailyМедицинские работники в защитных костюмах во временной больнице в городе Ухань
Медицинские работники в защитных костюмах во временной больнице в городе Ухань
© REUTERS / China Daily
Медицинские работники в защитных костюмах во временной больнице в городе Ухань
ПЕКИН, 2 мар - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Китае постепенно налаживается, при том что за прошедшие сутки в 25 регионах Китая не было выявлено ни одного нового зараженного, общее число новых зарегистрированных случаев по всей стране стало самым низким за последние 40 дней, свидетельствуют обнародованные статистические данные.
К примеру, 22 января был выявлен 571 случай, а 29 января - уже 1737, 1 февраля их было 2590, 4 февраля - 3887, 12 февраля из-за нового метода высчитывания статистических данных цифра резко выросла до 15 152 случаев, и после этого статистика пошла на спад. 13 февраля - 5090 случаев, 14 февраля был 2641 случай, 20 февраля - 889, 22 февраля - 648, 27февраля - 327, а 1 марта всего 202, 193 из которых - в провинции Хубэй.
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Помимо этого, в воскресенье было зафиксировано 42 летальных исхода, и все они в провинции Хубэй - очаге распространения заболевания. При этом из больниц всего за один день выписали 2837 человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в материковом Китае достигло 80 026 человек, из них 2912 скончались, 44 462 человека излечились и выписаны из больниц.
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Распространение нового коронавирусаХубэйКитайВ мире
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