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https://ria.ru/20200302/1566575497.html
КНДР провела пуск неопознанных снарядов, заявили в Сеуле
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РИА Новости

КНДР провела пуск неопознанных снарядов, заявили в Сеуле

06:54 02.03.2020 (обновлено: 11:39 02.03.2020)
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© REUTERS / Heo RanВыпуск новостей с сообщением о запуске ракет Северной Кореей на экране телевизора в Сеуле. 2 марта 2020
Выпуск новостей с сообщением о запуске ракет Северной Кореей на экране телевизора в Сеуле. 2 марта 2020
© REUTERS / Heo Ran
Выпуск новостей с сообщением о запуске ракет Северной Кореей на экране телевизора в Сеуле. 2 марта 2020
СЕУЛ, 2 мар — РИА Новости. Северная Корея провела пуск двух неопознанных снарядов, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Инцидент произошел в понедельник после полудня, ракеты направлялись из региона вблизи города Вонсан в сторону Японского моря. "Наши военные сохраняют готовность и наблюдают за указанным направлением на случай дополнительных пусков", — говорится в заявлении военных.
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР
26 февраля, 19:09
Глава Пентагона заявил о растущем потенциале баллистических ракет КНДР
Это испытание первое в 2020 году. Последний раз КНДР произвела пуск двух снарядов малой дальности РСЗО крупного калибра в сторону Японского моря 28 ноября 2019 года. Они пролетели примерно 380 километров, высота составила 97 километров, время между двумя пусками — 30 секунд.
Позже Пхеньян заявил, что это была "окончательная проверка" сверхкрупной установки РСЗО. Пусками руководил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который выразил "огромное удовлетворение" их результатом.
В прошлом году Северная Корея испытала 13 ракет и реактивных снарядов. В ООН называют подобные мероприятия Пхеньяна нарушением резолюции Совбеза.
Ракеты и бомбы КНДР
25 июля 2019, 12:45
Главное оружие Ким Чен Ына
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Южная КореяКНДРВ мире
Популярные комментарии
Хочешь мира готовься к войне.Путин бы если не перевооружил армию страна была бы уже в каком нибудь конфликте.А так у всех очко то не железное.
2 марта, 07:25
sstry1967
3920002
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