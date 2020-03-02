КНДР провела пуск неопознанных снарядов, заявили в Сеуле

СЕУЛ, 2 мар — РИА Новости. Северная Корея провела пуск двух неопознанных снарядов, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Инцидент произошел в понедельник после полудня, ракеты направлялись из региона вблизи города Вонсан в сторону Японского моря. "Наши военные сохраняют готовность и наблюдают за указанным направлением на случай дополнительных пусков", — говорится в заявлении военных.
Это испытание первое в 2020 году. Последний раз КНДР произвела пуск двух снарядов малой дальности РСЗО крупного калибра в сторону Японского моря 28 ноября 2019 года. Они пролетели примерно 380 километров, высота составила 97 километров, время между двумя пусками — 30 секунд.
Позже Пхеньян заявил, что это была "окончательная проверка" сверхкрупной установки РСЗО. Пусками руководил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который выразил "огромное удовлетворение" их результатом.
В прошлом году Северная Корея испытала 13 ракет и реактивных снарядов. В ООН называют подобные мероприятия Пхеньяна нарушением резолюции Совбеза.
25 июля 2019, 12:45Главное оружие Ким Чен Ына