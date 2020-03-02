КНДР провела пуск неопознанных снарядов, заявили в Сеуле

Выпуск новостей с сообщением о запуске ракет Северной Кореей на экране телевизора в Сеуле. 2 марта 2020

Выпуск новостей с сообщением о запуске ракет Северной Кореей на экране телевизора в Сеуле. 2 марта 2020

Инцидент произошел в понедельник после полудня, ракеты направлялись из региона вблизи города Вонсан в сторону Японского моря. "Наши военные сохраняют готовность и наблюдают за указанным направлением на случай дополнительных пусков", — говорится в заявлении военных.

Это испытание первое в 2020 году. Последний раз КНДР произвела пуск двух снарядов малой дальности РСЗО крупного калибра в сторону Японского моря 28 ноября 2019 года. Они пролетели примерно 380 километров, высота составила 97 километров, время между двумя пусками — 30 секунд.

Позже Пхеньян заявил, что это была "окончательная проверка" сверхкрупной установки РСЗО. Пусками руководил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который выразил "огромное удовлетворение" их результатом.