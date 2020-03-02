Накануне 8 марта Москву ждет тепло и отсутствие осадков

"В Москве на этой неделе мы ожидаем, что со вторника все ночные температуры будут выше нулевой отметки. В первой половине недели 4-6 градусов плюс днем, начиная со среды, а особенно заметно с четверга температуры будут приближаться к двузначным значениям, около 10 градусов. В первой половине недели ожидается небольшой дождь, а начиная с четверга просто малооблачная погода с солнышком. Будет, конечно, теплая погода от 5 до 10 градусов. Об облачном покрове чуть попозже. 5, 6, 7 осадков не будет, а 8 еще посмотрим", - сказал Вильфанд.