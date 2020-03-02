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Накануне 8 марта Москву ждет тепло и отсутствие осадков
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РИА Новости

Накануне 8 марта Москву ждет тепло и отсутствие осадков

06:51 02.03.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Малооблачная погода без осадков придет в столицу 5 марта и сохранится до вечера 7 числа, температура будет около 10 градусов выше нуля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В Москве на этой неделе мы ожидаем, что со вторника все ночные температуры будут выше нулевой отметки. В первой половине недели 4-6 градусов плюс днем, начиная со среды, а особенно заметно с четверга температуры будут приближаться к двузначным значениям, около 10 градусов. В первой половине недели ожидается небольшой дождь, а начиная с четверга просто малооблачная погода с солнышком. Будет, конечно, теплая погода от 5 до 10 градусов. Об облачном покрове чуть попозже. 5, 6, 7 осадков не будет, а 8 еще посмотрим", - сказал Вильфанд.
Он добавил, что "похолодания пока не видим".
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ПогодаРоман ВильфандГидрометцентрМоскваРоссияОбщество
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