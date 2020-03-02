Российские вузы переводят китайских студентов на удаленное обучение

Как ранее рассказали РИА Новости в РУДН и МГУ, их студенты, оставшиеся в Китае, уже начали получать образование в дистанционной форме. Также об организации для таких студентов удаленного обучения и переносе части дисциплин на следующий учебный год заявили в Высшей школе экономики.