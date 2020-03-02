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Российские вузы переводят китайских студентов на удаленное обучение
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РИА Новости

Российские вузы переводят китайских студентов на удаленное обучение

06:49 02.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВид на главное здание МГУ на Воробьевых горах с Пушкинской набережной
Вид на главное здание МГУ на Воробьевых горах с Пушкинской набережной
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Вид на главное здание МГУ на Воробьевых горах с Пушкинской набережной. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Студенты российских вузов, оставшиеся в Китае на продленные каникулы в связи с коронавирусом, официально переходят на дистанционное обучение со 2 марта.
Ранее министерство науки и высшего образования продлило каникулы студентам из Китая до 1 марта связи с ситуацией с коронавирусом.
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С 20 февраля начал действовать временный запрет на въезд китайских граждан в РФ в целях туризма, работы и учебы, а также в личных целях, сообщали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Согласно сообщению штаба, запрет на въезд введен "в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию РФ граждан КНР".
В связи с запретом на въезд Минобрнауки было поручено руководителям вузов, подведомственных министерству, по истечении продленных каникул "организовать для обучающихся, находящихся на территории Китайской Народной Республики, освоение образовательной программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий".
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Как ранее рассказали РИА Новости в РУДН и МГУ, их студенты, оставшиеся в Китае, уже начали получать образование в дистанционной форме. Также об организации для таких студентов удаленного обучения и переносе части дисциплин на следующий учебный год заявили в Высшей школе экономики.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 79,8 тысячи человек, скончались 2870, излечились свыше 41,6 тысячи.
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Распространение нового коронавирусаКитайРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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