Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-02T06:40+0300
https://ria.ru/20200302/1566569680.html
Экспедиция ВМФ уточнила координаты острова Ротшильд в Антарктике
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563985873_0:312:3001:2000_1036x0_80_0_0_e785e39139900b36b3ed12ce1de99b91.jpg
РИА Новости

Экспедиция ВМФ уточнила координаты острова Ротшильд в Антарктике

06:40 02.03.2020
1334
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИсследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский" отправляется из Монтевидео к антарктической станции "Беллинсгаузен"
Исследовательское судно Балтийского флота Адмирал Владимирский отправляется из Монтевидео к антарктической станции Беллинсгаузен
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Экспедиция ВМФ России уточнила координаты острова Ротшильд близ Антарктиды, они будут внесены при переиздании в новые навигационные международные карты, сообщил РИА Новости в понедельник командир экспедиции капитан 1 ранга Олег Осипов.
Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский" с 3 декабря 2019 года участвует в кругосветной океанографической экспедиции ВМФ России, которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. Экспедиция продлится больше полугода, до июня 2020 года, за это время планируется провести масштабные гидрографические и гидрологические исследования в Антарктике.
"Ледовые условия позволили нам осуществить исследование рельефа дна в тех районах, где еще никто не ходил, а также определить точные координаты острова Ротшильд и Земли Александр I. Место расположения острова Ротшильд, указанное на карте, не точно совпадает с реальным местоположением, оно смещено на несколько морских миль. Новые координаты острова при переиздании морской навигационной карты INT9172 будут нанесены с более высокой точностью", - сказал Осипов.
По его словам, на момент исследований в данном районе находилось четыре круизных лайнера.
"Это говорит о том, что сегодня в Антарктике довольное интенсивное судоходство. Наша карта, которая будут использоваться всеми мореплавателями, позволит им ходить безопасно в данном районе", - подчеркнул Осипов.
Клещ 3D
28 февраля, 08:00РИА Наука
Атака пришельцев. Ученые рассказали, кто скоро захватит Антарктиду
Он отметил, что на первом этапе экспедиции в море Беллинсгаузена от острова Аделейд до острова Ротшильд российские моряки исследовали подводной системой, позволяющий определить рельеф дна и глубины в данной районе.
Осипов также сообщил, что в районе выполнено 11 000 километров батиметрической (промер глубины) и магнитной съемки (измерение напряжения магнитного поля земли), а также 9 000 километров гравиметрической съемки (совокупность измерения величин, характеризующих гравитационное поле данного района), а также проведены гидрологические и метереологические исследования. В настоящее время судно проходит пролив Дрейка, прибытие в Монтевидео запланировано на 5 марта 2020 года.
Спутниковые снимки таяния льдов на острове Игл (Eagle Island)в Антарктиде. На фото слева 4 февраля 2020, справа - 13 февраля 2020
26 февраля, 10:58
НАСА опубликовало фото таяния ледников в Антарктиде
1610100
Обсудить 0
Адмирал Владимирский (судно)Балтийский флот ВМФ РоссииАнтарктидаРоссияВМФ РФ
Рекомендуем
Московский Кремль
В России с 1 марта вступает в силу ряд законов
Блины на масленичной ярмарке
В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях
Певец Сергей Лазарев
Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе"
Девушка придерживает рукой грудь
Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы
Подростки во время потасовки во время старта продаж лимитированной коллекции кроссовок Adidas by Stella McCartney Alphaedge 4D в Москве. Стоп-кадр видео очевидца
В центре Москвы произошла массовая драка из-за кроссовок
Лимоны
Врач развеял мифы о пользе воды с лимоном
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Сирийские зенитные установки ведут огонь по турецким беспилотникам
Сирийские ПВО ведут огонь по беспилотникам в районе города Хама
Измерение артериального давления
Врач назвал простые способы нормализовать давление
Микробиологическая лаборатория
Врач: противовирусные препараты не помогут профилактике коронавируса
Самолеты ВВС Турции
Россия не будет гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
Истребители F-35A Lightning II
Илон Маск назвал "убийцу" американского истребителя F-35
Кадр из фильма Матрица
В Сети объяснили, как Нео и Тринити окажутся живыми в "Матрице 4"
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Путин подписал закон о выплате довольствия призывникам
Вирус
Роспотребнадзор рассказал, что нужно делать для поддержания иммунитета
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:36В ЕК оценили необходимость мер поддержки экономики из-за коронавируса
15:36Немецкий министр отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса
15:34В Германии оценили слова Эрдогана о пути для беженцев в Европу
15:31Суд отправил дело Котова на новое апелляционное рассмотрение
15:31Скабеева оценила реакцию блогерши на трагедию в банном комплексе
15:31ФАС подозревает наличие картельных сговоров на рынке медицинских масок
15:26В Екатеринбурге стрела строительного крана упала и повисла на проводах
15:24СМИ сообщили об ударе израильского вертолета по автомобилю в Сирии
15:23В Испании чилийский писатель заразился коронавирусом
15:23СМИ сообщили об освобождении всех заложников в ТЦ на Филиппинах
15:22В Хорватии выявили восьмой случай заболевания коронавирусом
15:21В Госдуму внесли проект о предоставлении данных об умершем его близким
15:20Суд отложил рассмотрение апелляции подозреваемого по делу Шеремета
15:16На Филиппинах освободили одного из заложников в ТЦ
15:15Эксперты рассказали, как вернуть украденные с карты деньги
15:14В Архангельской области гинеколога будут судить за смерть пациентки
15:12В Латвии начали военные учения НАТО "Хрустальная стрела"
15:11Силовики 90 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР
15:07СК попросил заочно арестовать экс-депутата Рады Мосийчука
15:06В Испании число случаев заражения коронавирусом приблизилось к 120
Лента новостейМолния