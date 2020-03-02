Экспедиция ВМФ уточнила координаты острова Ротшильд в Антарктике

"Ледовые условия позволили нам осуществить исследование рельефа дна в тех районах, где еще никто не ходил, а также определить точные координаты острова Ротшильд и Земли Александр I. Место расположения острова Ротшильд, указанное на карте, не точно совпадает с реальным местоположением, оно смещено на несколько морских миль. Новые координаты острова при переиздании морской навигационной карты INT9172 будут нанесены с более высокой точностью", - сказал Осипов.