Экспедиция ВМФ уточнила координаты острова Ротшильд в Антарктике

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Экспедиция ВМФ России уточнила координаты острова Ротшильд близ Антарктиды, они будут внесены при переиздании в новые навигационные международные карты, сообщил РИА Новости в понедельник командир экспедиции капитан 1 ранга Олег Осипов.
Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский" с 3 декабря 2019 года участвует в кругосветной океанографической экспедиции ВМФ России, которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. Экспедиция продлится больше полугода, до июня 2020 года, за это время планируется провести масштабные гидрографические и гидрологические исследования в Антарктике.
"Ледовые условия позволили нам осуществить исследование рельефа дна в тех районах, где еще никто не ходил, а также определить точные координаты острова Ротшильд и Земли Александр I. Место расположения острова Ротшильд, указанное на карте, не точно совпадает с реальным местоположением, оно смещено на несколько морских миль. Новые координаты острова при переиздании морской навигационной карты INT9172 будут нанесены с более высокой точностью", - сказал Осипов.
По его словам, на момент исследований в данном районе находилось четыре круизных лайнера.
"Это говорит о том, что сегодня в Антарктике довольное интенсивное судоходство. Наша карта, которая будут использоваться всеми мореплавателями, позволит им ходить безопасно в данном районе", - подчеркнул Осипов.
Он отметил, что на первом этапе экспедиции в море Беллинсгаузена от острова Аделейд до острова Ротшильд российские моряки исследовали подводной системой, позволяющий определить рельеф дна и глубины в данной районе.
Осипов также сообщил, что в районе выполнено 11 000 километров батиметрической (промер глубины) и магнитной съемки (измерение напряжения магнитного поля земли), а также 9 000 километров гравиметрической съемки (совокупность измерения величин, характеризующих гравитационное поле данного района), а также проведены гидрологические и метереологические исследования. В настоящее время судно проходит пролив Дрейка, прибытие в Монтевидео запланировано на 5 марта 2020 года.
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